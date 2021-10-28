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Проценко признал отсутствие целенаправленного препарата против коронавируса

По его словам, подходы и методы лечения ковида меняются, но речь идёт о борьбе с осложнениями вируса, а не о нём самом.

28 октября, 20:13
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Целенаправленно эффективного препарата против новой коронавирусной инфекции в настоящее время не существует. Об этом заявил главный врач московской ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Денис Проценко: Без помощи волонтёров врачам сейчас точно не обойтись

Денис Проценко: Без помощи волонтёров врачам сейчас точно не обойтись

Проценко добавил, что подходы и методы лечения ковида меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.

Врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее

Врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее

Также Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заразиться ковидом. Врач отметил, что если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может подхватить инфекцию во второй раз.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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