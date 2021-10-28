Проценко признал отсутствие целенаправленного препарата против коронавируса

Целенаправленно эффективного препарата против новой коронавирусной инфекции в настоящее время не существует. Об этом заявил главный врач московской ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Проценко добавил, что подходы и методы лечения ковида меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.