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Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заразиться ковидом

Врач также отметил, что если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может подхватить инфекцию во второй раз.

28 октября, 19:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Риск заболеть повторно появляется у переболевшего ковидом примерно через полгода. Об этом в эфире канала "Россия-1" рассказал главврач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

"У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть чёткие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", — отметил медик.

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Также Проценко подчеркнул, что если человек переболел, но не привился, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно. Доктор призвал понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования, а подготовка организма и иммунной системы к встрече с вирусом. Предотвратить инфицирование может ношение маски, подчеркнул врач.

"Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает — бессимптомно, с лёгким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий. Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты невакцинированные", — пояснил специалист.

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Ранее сообщалось, что уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида. Пенсионеров, которые вакцинировались, освобождают от домашнего режима.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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