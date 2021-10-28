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В России разрешили увеличить число посетителей массовых мероприятий

При этом решение об их проведении остаётся за региональными властями.

28 октября, 18:31
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% проектной вместимости помещений при наличии QR-кода у собравшихся. Данное постановление главного санитарного врача РФ было опубликовано на портале правовой информации.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — указано в документе.

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При этом в постановлении подчёркивается, что решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимают власти регионов.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по плаванию в Казани состоится без зрителей. Первенство пройдёт в 25-метровом бассейне с 2 по 7 ноября.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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