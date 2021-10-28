В России разрешили увеличить число посетителей массовых мероприятий
При этом решение об их проведении остаётся за региональными властями.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% проектной вместимости помещений при наличии QR-кода у собравшихся. Данное постановление главного санитарного врача РФ было опубликовано на портале правовой информации.
"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — указано в документе.
При этом в постановлении подчёркивается, что решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимают власти регионов.
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