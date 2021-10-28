Названа доля непривитых пациентов среди госпитализированных с ковидом в Подмосковье

"Мы видим, что люди старше 50 лет очень серьёзно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из десяти человек не вакцинированы", — сказал он в эфире телеканала "360".