НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названа доля непривитых пациентов среди госпитализированных с ковидом в Подмосковье

В основном в тяжёлом состоянии находятся инфицированные старше 50 лет, хотя молодые люди тоже болеют.

28 октября, 18:52
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В числе госпитализированных с ковидом пациентов подмосковных больниц 80% оказались невакцинированными. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы видим, что люди старше 50 лет очень серьёзно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из десяти человек не вакцинированы", — сказал он в эфире телеканала "360".

Уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида

Уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида

Ранее глава Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом. Он также рассказал, что в Московской области задействовано рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 502.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1