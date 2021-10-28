Названа доля непривитых пациентов среди госпитализированных с ковидом в Подмосковье
В основном в тяжёлом состоянии находятся инфицированные старше 50 лет, хотя молодые люди тоже болеют.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В числе госпитализированных с ковидом пациентов подмосковных больниц 80% оказались невакцинированными. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Мы видим, что люди старше 50 лет очень серьёзно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из десяти человек не вакцинированы", — сказал он в эфире телеканала "360".
Ранее глава Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом. Он также рассказал, что в Московской области задействовано рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 502.
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