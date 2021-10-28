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В Архангельской области предупредили о риске дефицита вакцины "Спутник лайт"

В регионе заявили о повышенном спросе на однокомпонентный препарат от ковида.

28 октября, 18:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Архангельской области прогнозируют дефицит вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" из-за высокого спроса на неё, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

"На "Спутник лайт" в регионе большой спрос, потенциально может возникнуть дефицит", — сообщили в пресс-службе, отметив, что двухкомпонентных вакцин в Архангельской области пока достаточно.

В преддверии нерабочих дней на однокомпонентную вакцину также ожидается большой спрос в Новгородской области. Там сообщают об отсутствии проблем с этим препаратом. Аналогичный прогноз сделали и в Мурманской области. В регионе дефицита вакцины не ожидают.

"Сейчас "Спутник лайт" у нас в Заполярье будет популярен, так как сразу документ получаешь с QR-кодом. Запас вакцины у нас достаточный, осталось ещё более 33 тысяч комплектов", — рассказали в региональном оперштабе и пояснили, что однокомпонентной вакциной на данный момент уже привиты почти 39 тысяч жителей Мурманской области.

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Ранее власти Петербурга подтвердили, что в городе заканчивается вакцина "Спутник лайт". Несколько тысяч доз ещё осталось в поликлиниках Северной столицы, однако они уже "расписаны".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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