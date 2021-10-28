В аэропорту Сочи введут новые ограничения в период нерабочих дней

В Международном аэропорту города Сочи введут новые, связанные с коронавирусом ограничения в период нерабочих дней. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в "Инстаграме".

"С 30 октября по 07 ноября 2021 г. посещение ресторанов, баров, кафе и столовых, а также бизнес-зала и зала повышенного комфорта в аэропорту Сочи лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только навынос", — говорится в сообщении.

Также сотрудники заведений общепита и бизнес-залов будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя. Код, на котором должен быть указан срок действия, можно предъявить как в электронном, так и в бумажном виде.

"Бумажные справки или сертификаты без QR-кодов приниматься не будут. По чужому коду пройти также не получится. Лица до 18 лет проходят свободно", — добавили в пресс-службе аэропорта, отметив, что исключений для сотрудников воздушной гавани не будет.