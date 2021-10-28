В аэропорту Сочи введут новые ограничения в период нерабочих дней
Уточняется, что исключений для сотрудников воздушной гавани сделано не будет.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В Международном аэропорту города Сочи введут новые, связанные с коронавирусом ограничения в период нерабочих дней. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в "Инстаграме".
"С 30 октября по 07 ноября 2021 г. посещение ресторанов, баров, кафе и столовых, а также бизнес-зала и зала повышенного комфорта в аэропорту Сочи лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только навынос", — говорится в сообщении.
Также сотрудники заведений общепита и бизнес-залов будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя. Код, на котором должен быть указан срок действия, можно предъявить как в электронном, так и в бумажном виде.
"Бумажные справки или сертификаты без QR-кодов приниматься не будут. По чужому коду пройти также не получится. Лица до 18 лет проходят свободно", — добавили в пресс-службе аэропорта, отметив, что исключений для сотрудников воздушной гавани не будет.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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