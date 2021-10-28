В Москве строительные ограждения придавили коляску с ребёнком

В Москве на улице Молодцова ограждения строящегося дома упали на детскую коляску, в которой находился одиннадцатимесячный ребёнок. Об этом сообщает в своём телеграм-канале столичная прокуратура.

"На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился одиннадцатимесячный ребёнок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома", — говорится в сообщении.

Также проверку начало и ГСУ СК РФ по столице. Там рассказали, что инцидент произошёл, когда мать прогуливалась с малышом и его двумя сёстрами. Отмечается, что видимых телесных повреждений у ребёнка не выявлено, но с целью полного обследования его всё же доставили в больницу.