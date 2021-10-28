НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве строительные ограждения придавили коляску с ребёнком

Видимых телесных повреждений у малыша не выявлено, но с целью полного обследования его всё же доставили в больницу.

28 октября, 19:46
<p>Фото © T.me / <a href="https://t.me/moscowproc/387" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Фото © T.me / moscowproc

В Москве на улице Молодцова ограждения строящегося дома упали на детскую коляску, в которой находился одиннадцатимесячный ребёнок. Об этом сообщает в своём телеграм-канале столичная прокуратура.

"На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился одиннадцатимесячный ребёнок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома", — говорится в сообщении.

Момент смертоносного падения крыши на людей на Сахалине попал на видео

Момент смертоносного падения крыши на людей на Сахалине попал на видео

Уточняется, что младенец госпитализирован. По факту данного происшествия начата прокурорская проверка.

Также проверку начало и ГСУ СК РФ по столице. Там рассказали, что инцидент произошёл, когда мать прогуливалась с малышом и его двумя сёстрами. Отмечается, что видимых телесных повреждений у ребёнка не выявлено, но с целью полного обследования его всё же доставили в больницу.

Ранее в Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Момент попал на видео.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1