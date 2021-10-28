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В работе YouTube произошёл глобальный сбой

Большинство российских пользователей жалуются на проблемы с сайтом.

28 октября, 19:25

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Пользователи по всему миру сообщают о сбое у видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, Канаде, Франции, Великобритании и Японии. Российские пользователи в 52% случаев отмечают проблемы с сайтом, в 29% — трудности с просмотром видео, в 19% — сложности со входом в аккаунт.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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