Хоккейный клуб "Спартак" дома проиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Счёт в концовке первого периода открыл Глотов. Во втором игровом отрезке Дыбленко удвоил преимущество. Шанс у "Спартака" появился после того, как Виртанен отыграл одну шайбу, однако через минуту Гараев забросил в пустые ворота.