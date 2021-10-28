Хоккейный клуб "Спартак" дома проиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Красно-белые могли отыграться в конце игры, однако пропустили шайбу в пустые ворота.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на домашнем льду уступил "Сочи" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт в концовке первого периода открыл Глотов. Во втором игровом отрезке Дыбленко удвоил преимущество. Шанс у "Спартака" появился после того, как Виртанен отыграл одну шайбу, однако через минуту Гараев забросил в пустые ворота.
Добавим, что "Сочи" по-прежнему идёт на последнем месте на Западе, тогда как красно-белые замыкают первую восьмёрку.
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