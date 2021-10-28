НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хоккейный клуб "Спартак" дома проиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Красно-белые могли отыграться в конце игры, однако пропустили шайбу в пустые ворота.

28 октября, 19:15
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на домашнем льду уступил "Сочи" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в концовке первого периода открыл Глотов. Во втором игровом отрезке Дыбленко удвоил преимущество. Шанс у "Спартака" появился после того, как Виртанен отыграл одну шайбу, однако через минуту Гараев забросил в пустые ворота.

Хет-трик Широкова принёс "Спартаку" волевую победу над "Торпедо" в КХЛ

Хет-трик Широкова принёс "Спартаку" волевую победу над "Торпедо" в КХЛ

Добавим, что "Сочи" по-прежнему идёт на последнем месте на Западе, тогда как красно-белые замыкают первую восьмёрку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1