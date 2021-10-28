"Газпром" отреагировал на просьбу Польши снизить цены на газ по Ямальскому контракту

"Газпром экспорт" получил обращение Польши с просьбой пересмотреть цены на газ для республики по Ямальскому контракту. В компании заявили, что изучают его.

"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", — приводит сообщение компании ТАСС.