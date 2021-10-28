"Газпром" отреагировал на просьбу Польши снизить цены на газ по Ямальскому контракту
Ранее глава польского нефтегазового концерна PGNiG заявил, что ситуация на европейском рынке является основной для пересмотра условий.
Фото © ИТАР-ТАСС / Виктор Толочко
"Газпром экспорт" получил обращение Польши с просьбой пересмотреть цены на газ для республики по Ямальскому контракту. В компании заявили, что изучают его.
"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", — приводит сообщение компании ТАСС.
Напомним, ранее глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский заявил, что беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке является основой для пересмотра ценовых условий. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.
Тем временем 28 октября стоимость газа в Европе упала ниже $900 впервые с 24 сентября. Падение цен происходит в ожидании заполнения российским топливом подземных газовых хранилищ Европы.
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