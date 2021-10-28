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Силуанов оценил перспективы индексации пенсий россиян

Он также назвал категории граждан, которые являются главными претендентами на финансовую поддержку государства.

28 октября, 19:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Поддержка пенсионеров без дополнительных источников доходов является приоритетом для правительства, заявил министр финансов России Антон Силуанов, комментируя во время выступления в Госдуме вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Глава Минфина уточнил, что в целом ресурсы сейчас направлены на борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми. Именно эти категории являются на данный момент главными претендентами на финансовую поддержку государства. Министр назвал вторым приоритетом поддержку неработающих пенсионеров.

"Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, то даём дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода", пояснил глава Минфина.

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Ранее стало известно, что с 1 января вырастет размер пенсий. Лайф рассказал, какие доплаты сделают регионы и кто их получит.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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