Силуанов оценил перспективы индексации пенсий россиян

Глава Минфина уточнил, что в целом ресурсы сейчас направлены на борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми. Именно эти категории являются на данный момент главными претендентами на финансовую поддержку государства. Министр назвал вторым приоритетом поддержку неработающих пенсионеров.

"Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, то даём дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода", — пояснил глава Минфина.