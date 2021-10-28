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Ремейк, который мы заслужили: Опубликованы первые снимки со съёмок порно по мотивам "Игры в кальмара"

Сюжет повторит задумку сериала, но испытания в этой игре будут уже совсем другие. Кстати, зелёные костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками тоже на месте.

28 октября, 19:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVQG-mKvDFs/?ref=vgtimes.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">misa72600</a></p>

Фото © Instagram / misa72600

Рано или поздно это должно было произойти, учитывая бешеную популярность этого сериала. В последний день октября выйдет порнофильм по мотивам "Игры в кальмара". Его сняла крупная тайваньская порностудия Royal Asian Studio. На данный момент съёмки уже закончены. Актрисы несколько дней назад выложили в "Инстаграме" фотографии из-за кулис.

Конечно же, это не официальный фильм для взрослых, а лишь пародия тайваньской студии. Авторы завели специальную страницу, где в конце месяца будет выпущена лента. Главные атрибуты, кричащие об отсылке к сериалу, на месте: зелёные костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками и прочее. Сюжет порноварианта повторит задумку сериала, но испытания в этой игре будут совсем другие. Релиз состоится 31 октября.

Ранее Лайф писал, что в американских школах начали запрещать костюмы из "Игры в кальмара" на Хэллоуин.

Нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара"

Нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара"

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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