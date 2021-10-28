Рано или поздно это должно было произойти, учитывая бешеную популярность этого сериала. В последний день октября выйдет порнофильм по мотивам "Игры в кальмара". Его сняла крупная тайваньская порностудия Royal Asian Studio. На данный момент съёмки уже закончены. Актрисы несколько дней назад выложили в "Инстаграме" фотографии из-за кулис.

Конечно же, это не официальный фильм для взрослых, а лишь пародия тайваньской студии. Авторы завели специальную страницу, где в конце месяца будет выпущена лента. Главные атрибуты, кричащие об отсылке к сериалу, на месте: зелёные костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками и прочее. Сюжет порноварианта повторит задумку сериала, но испытания в этой игре будут совсем другие. Релиз состоится 31 октября.