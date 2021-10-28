Ремейк, который мы заслужили: Опубликованы первые снимки со съёмок порно по мотивам "Игры в кальмара"
Сюжет повторит задумку сериала, но испытания в этой игре будут уже совсем другие. Кстати, зелёные костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками тоже на месте.
Фото © Instagram / misa72600
Рано или поздно это должно было произойти, учитывая бешеную популярность этого сериала. В последний день октября выйдет порнофильм по мотивам "Игры в кальмара". Его сняла крупная тайваньская порностудия Royal Asian Studio. На данный момент съёмки уже закончены. Актрисы несколько дней назад выложили в "Инстаграме" фотографии из-за кулис.
Конечно же, это не официальный фильм для взрослых, а лишь пародия тайваньской студии. Авторы завели специальную страницу, где в конце месяца будет выпущена лента. Главные атрибуты, кричащие об отсылке к сериалу, на месте: зелёные костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками и прочее. Сюжет порноварианта повторит задумку сериала, но испытания в этой игре будут совсем другие. Релиз состоится 31 октября.
Ранее Лайф писал, что в американских школах начали запрещать костюмы из "Игры в кальмара" на Хэллоуин.
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