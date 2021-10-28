Акции Facebook начали дорожать на фоне переименования компании
Стоимость ценных бумаг начала колебаться уже во время ежегодной конференции Цукерберга.
Фото © Facebook.com
Акции Facebook выросли в цене почти на 3% после того, как было объявлено о переименовании компании Марка Цукерберга на Meta. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Стоимость ценных бумаг начала колебаться уже во время ежегодной конференции с участием главы компании, которая продолжалась больше часа. Резкий взлёт в цене акций последовал за объявлением о переименовании, которое Цукерберг отложил на самый конец своего выступления. Сейчас цена акций выросла на 2,75% к уровню открытия ($8,6).
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