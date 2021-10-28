Названия приложений Facebook не изменятся после переименования компании в Meta

Компания Facebook после переименования в Meta не будет менять названия принадлежащих ей приложений — социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

"Наша миссия остаётся прежней — объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остаёмся компанией, которая создаёт технологии, исходя из потребностей людей", — подчеркнул он на онлайн-конференции.

Цукерберг добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.