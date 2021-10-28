НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названия приложений Facebook не изменятся после переименования компании в Meta

Однако теперь все сервисы объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную, подчеркнул Марк Цукерберг.

28 октября, 19:38

Фото © ТАСС / Zuma

Компания Facebook после переименования в Meta не будет менять названия принадлежащих ей приложений — социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

"Наша миссия остаётся прежней — объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остаёмся компанией, которая создаёт технологии, исходя из потребностей людей", — подчеркнул он на онлайн-конференции.

Акции Facebook начали дорожать на фоне переименования компании

Акции Facebook начали дорожать на фоне переименования компании

Цукерберг добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.

Напомним, ранее Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов корпорации.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1