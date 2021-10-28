Певица Валерия сообщила, что её дядя Валерий Никитин умер от коронавируса. Печальной новостью артистка поделилась на своей странице в "Инстаграме".

"Ушёл из жизни мой дядя, младший брат моей мамы Никитин Валерий Николаевич, всю жизнь свою посвятивший работе на железной дороге. Он был заслуженным работником транспорта, почётным железнодорожником, много лет занимал руководящие посты в Приволжской железной дороге", — написала исполнительница.

Фото © Instagram / valeriya

Валерия призналась, что очень гордилась своим дядей. Она также назвала его волевым, мудрым человеком с невероятным чувством юмора.

"Мы сделали всё возможное, чтобы он ещё пожил, справился с этой проклятой короной, но она оказалась сильнее. Он не успел ревакцинироваться, так как привился ещё в феврале, и антител совсем не осталось, о чём очень сожалел, когда уже заболел", — поведала певица.

Также Валерия поблагодарила саратовских врачей, которые сделали всё возможное, чтобы спасти её дядю.

"Я знаю, что в Саратове, как и во многих других российских городах, ситуация страшная. По статистике, в том числе и саратовских специалистов, тяжело болеют большей частью люди непривитые либо привитые ранее, но нуждавшиеся в ревакцинации. Наша семья потеряла родного и любимого человека. Светлая ему память и царствие небесное. Так что, друзья, берегите себя и своих близких, не надейтесь на русский авось и будьте здоровы", — добавила артистка.

При этом супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с kp.ru назвал дядю своей жены фантастическим человеком.

"Больше всего меня сейчас беспокоит вот что: у Валерии вчера умер любимый дядя от ковида, фантастический человек, Валерий Николаевич. Он работал заместителем начальника Приволжской железной дороги", — сказал он.