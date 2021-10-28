В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В частности, с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливается работа заведений общепита.
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Власти Курской области ужесточили ранее введённые для борьбы с коронавирусом ограничения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Решением оперштаба вводим дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку", — написал губернатор в "Инстаграме".
Также закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек и объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. Доставку они осуществлять смогут. Приостанавливается работа и кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, библиотек, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, бань, саун, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, спортзалов и других учреждений.
"С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Дежурные группы в детских садах также продолжат работу", — добавил Старовойт.
Стоматологическим организациям разрешено оказывать только экстренную помощь.
Глава региона подчеркнул, что есть только один способ защитить себя и близких — вакцинация. Он призвал потратить немного времени и сделать прививку. Старовойт напомнил, что сейчас все работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для этого.
"Но должно пройти время, чтобы благодаря вакцине у вас выработался иммунитет. В ближайшие недели ограничьте контакты, старайтесь проводить время дома", — призвал Старовойт.
Ранее власти Курской области объявили нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. Также в кафе, рестораны и другие заведения, оказывающие персональные услуги и находящиеся при этом в отдельно стоящих зданиях, начали пускать только вакцинированных работников и клиентов с QR-кодами.
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