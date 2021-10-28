В Курской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Власти Курской области ужесточили ранее введённые для борьбы с коронавирусом ограничения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Решением оперштаба вводим дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку", — написал губернатор в "Инстаграме".

Также закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек и объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. Доставку они осуществлять смогут. Приостанавливается работа и кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, библиотек, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, бань, саун, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, спортзалов и других учреждений.

"С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Дежурные группы в детских садах также продолжат работу", — добавил Старовойт.

Стоматологическим организациям разрешено оказывать только экстренную помощь.

Глава региона подчеркнул, что есть только один способ защитить себя и близких — вакцинация. Он призвал потратить немного времени и сделать прививку. Старовойт напомнил, что сейчас все работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для этого.

"Но должно пройти время, чтобы благодаря вакцине у вас выработался иммунитет. В ближайшие недели ограничьте контакты, старайтесь проводить время дома", — призвал Старовойт.