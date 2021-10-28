Угроза тысяч смертей: Жителей Земли предупредили о приближении невыносимой жары
Учёные напомнили, что температура в Долине Смерти летом 2021 года достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный современными инструментами на Земле.
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Учёные предупредили, что глобальное потепление в скором времени сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.
Как утверждают специалисты, от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры из-за изменений климата, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты, наступит невыносимая жара.
По словам эксперта по климату Зика Хаусфазера, потепление приведёт к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине Смерти в Калифорнии летом 2021 года достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль этого года был самым жарким за всё время наблюдений.
Учёные полагают, что повышение температуры приведёт к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.
"Наводнение приводит к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся", — отметил директор Института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.
Эксперты добавили, что из-за повышения температуры на два градуса половина населения нашей планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет.
Ранее сообщалось, что учёные спрогнозировали сроки вымирания человечества. По одному из возможных сценариев развития изменений на планете, Земля станет непригодна для жизни человека через 500 лет.
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