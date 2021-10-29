Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России
По словам дипломата, проблема с выдачей виз вовсе не в запрете найма россиян на консульскую службу, ведь проблемы существовали и ранее.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
США намеренно рушили консульскую службу в России на протяжении нескольких лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента Соединённых Штатов сообщило, что американское посольство в Москве в следующем году из-за недостатка персонала может ограничить свою деятельность охраной здания дипмиссии. Кроме того, в мае диппредставительство США в столице России приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала.
"Когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они это не рассказывают нам. Они должны честно набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно. Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда", — подчеркнула Захарова в интервью вице-президенту телеканала RTVI Георгию Цихисели, опубликованном в её телеграм-канале.
По словам дипломата, дело вовсе не в запрете найма россиян на консульскую службу, ведь проблемы с получением американских виз существовали и ранее. Захарова напомнила, что в прошлом только получение согласия на собеседование длилось до года, а пресс-служба Посольства США в Москве насчитывала дипломатов "в разы больше, чем 30".
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"А чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий США на территории России? <...> Чем занимались сотни американских дипломатов в РФ? Да им только и осталось, что визы выдавать и помогать людям оформлять документы. Они же ничем не занимались в принципе", — отметила представитель МИД.
Ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
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