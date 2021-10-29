Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России

США намеренно рушили консульскую службу в России на протяжении нескольких лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента Соединённых Штатов сообщило, что американское посольство в Москве в следующем году из-за недостатка персонала может ограничить свою деятельность охраной здания дипмиссии. Кроме того, в мае диппредставительство США в столице России приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала.

"Когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они это не рассказывают нам. Они должны честно набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно. Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда", — подчеркнула Захарова в интервью вице-президенту телеканала RTVI Георгию Цихисели, опубликованном в её телеграм-канале.

По словам дипломата, дело вовсе не в запрете найма россиян на консульскую службу, ведь проблемы с получением американских виз существовали и ранее. Захарова напомнила, что в прошлом только получение согласия на собеседование длилось до года, а пресс-служба Посольства США в Москве насчитывала дипломатов "в разы больше, чем 30".

"А чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий США на территории России? <...> Чем занимались сотни американских дипломатов в РФ? Да им только и осталось, что визы выдавать и помогать людям оформлять документы. Они же ничем не занимались в принципе", — отметила представитель МИД.