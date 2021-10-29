Беглов допустил новые ограничения в Петербурге при ухудшении ситуации с ковидом

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге могут быть введены другие ограничительные меры. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Если ковид будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры", — отметил он.

По словам Беглова, в Северной столице пока не фиксируется снижение числа заболевших ковидом. Губернатор Петербурга также напомнил, что в городе с 30 октября по 7 ноября введены дополнительные ограничения.

"Есть определённые ограничения, они введены, чтобы сохранить жизнь и здоровье петербуржцев. И эти дни даны для того, чтобы было время привиться… Это время дано, чтобы прервать эту цепочку (распространения коронавируса)... Считаю наши меры разумными. Наше решение о сокращении городских активностей — вынужденная мера. Мы хотим, чтобы после 8-го числа можно было открыться", — уточнил он.

Кроме того, Беглов не исключает введения дистанционного обучения в городских школах после каникул, однако надеется, что этого не произойдёт.

"Школьные каникулы были определены с 25 октября по 3 ноября. В классы ребята вернутся в понедельник, 8 ноября… На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит — а я надеюсь, что всё будет хорошо, — тогда придётся переходить на дистанционку..." — подчеркнул губернатор Петербурга в эфире канала "78", добавив, что сейчас делать прогнозы сложно.

Также Беглов сообщил, что никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Петербурге нет. В этот период транспорт будет ходить в штатном режиме по графику выходного дня. Отмены льготного проезда, закрытия станций метро, роста тарифов на проезд в общественном транспорте не будет, пообещал глава региона.

Напомним, в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, спа-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Помимо этого, временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.