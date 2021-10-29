РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце

Вечером 28 октября на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в 18:17 мск и продолжалась 31 минуту. Всего за последние двое суток на Солнце случилось 28 вспышек (слабых, средних и сильных). Лаборатория повысила индекс вспышечной активности до "оранжевого" уровня. Лишь немного он не дотягивает до "красного".