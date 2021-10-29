РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце
Индекс вспышечной активности повышен до "оранжевого" уровня и лишь немного не дотягивает до "красного".
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Вечером 28 октября на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Вспышка началась в 18:17 мск и продолжалась 31 минуту. Всего за последние двое суток на Солнце случилось 28 вспышек (слабых, средних и сильных). Лаборатория повысила индекс вспышечной активности до "оранжевого" уровня. Лишь немного он не дотягивает до "красного".
Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере звезды. В некоторых случаях облако плазмы может накрыть Землю и вызвать магнитные бури. Ранее терапевт Людмила Лапа объяснила, как спокойно пережить магнитную бурю. Врач отметила, что поберечься особенно стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период им обязательно надо принимать прописанную терапию.
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