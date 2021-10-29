Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед встречей Байдена и Путина

Власти Соединённых Штатов отложили испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, чтобы не раздражать Москву. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на три источника в Пентагоне и Конгрессе.

"Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряжённость с Москвой", — отмечает издание.

По данным Politico, Байден в тот момент готовился к трудным переговорам с Путиным и в Белом доме беспокоились, что такие провокационные испытания прямо перед саммитом могут послать неверный сигнал Москве или вообще привести к срыву переговоров.

При этом неназванный представитель оборонного ведомства США заявил изданию, что российская сторона тоже "не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита". В свою очередь, в Белом доме не согласились с этой информацией Politico и назвали её недостоверной. В Пентагоне официально пока никак не прокомментировали эту тему.