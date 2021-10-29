Учёные из Боливии выяснили, что смертность от коронавируса снижается в высокогорье

Боливийские учёные пришли к выводу, что смертность от CoViD-19 снижается в высокогорье. Об этом сообщил глава управления по эпидемиологии Минздрава страны Фредди Армихо на мероприятии, которое транслировалось на странице ведомства в "Фейсбуке".

"В результате исследования, которое мы провели в генеральном управлении по эпидемиологии, мы обнаружили, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от CoViD-19", — сказал Армихо, пообещав позже опубликовать результаты работы.