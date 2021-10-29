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Учёные из Боливии выяснили, что смертность от коронавируса снижается в высокогорье

По данным Минздрава страны, большая высота служит защитным фактором. Результаты своей работы боливийские исследователи пообещали представить позже.

29 октября, 01:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Боливийские учёные пришли к выводу, что смертность от CoViD-19 снижается в высокогорье. Об этом сообщил глава управления по эпидемиологии Минздрава страны Фредди Армихо на мероприятии, которое транслировалось на странице ведомства в "Фейсбуке".

"В результате исследования, которое мы провели в генеральном управлении по эпидемиологии, мы обнаружили, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от CoViD-19", — сказал Армихо, пообещав позже опубликовать результаты работы.

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Почти 30% территории Боливии приходится на плато Альтиплано, средняя высота которого составляет почти 4000 м над уровнем моря. Население страны составляет более 11,5 миллиона человек. Ковидом заразилось 511 854 боливийца, из них умерло 18 911.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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