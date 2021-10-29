Пушков припомнил Польше её политику после "странной" просьбы снизить цены на газ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на газ для республики по Ямальскому контракту.

"Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту. Польша считает, что нынешняя чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых она закупает топливо", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

"Она (Польша. — Прим. Лайфа) ведёт борьбу против России на всех международных площадках. <...> И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", — подчеркнул Пушков.