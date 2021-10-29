Пушков припомнил Польше её политику после "странной" просьбы снизить цены на газ
Сенатор отметил, что Варшава позиционирует себя как "тотальный противник РФ по газовым вопросам". По его словам, "в антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту".
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу польского газового концерна PGNiG к России о снижении цен на газ для республики по Ямальскому контракту.
"Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту. Польша считает, что нынешняя чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых она закупает топливо", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По словам Пушкова, Варшава позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам". Сенатор напомнил, что польские власти активно противодействовали строительству газопровода "Северный поток – 2" и планируют прекратить закупки российского голубого топлива.
"Она (Польша. — Прим. Лайфа) ведёт борьбу против России на всех международных площадках. <...> И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", — подчеркнул Пушков.
Напомним, ранее глава польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский заявил, что беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке является основой для пересмотра ценовых условий. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.
Тем временем 28 октября стоимость газа в Европе упала ниже $900 впервые с 24 сентября. Падение цен происходит в ожидании заполнения российским топливом подземных газовых хранилищ Европы.
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