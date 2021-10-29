Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки летального вооружения Украине
В Минобороны США отметили, что у Незалежной должна быть возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты".
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Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Киеву летальных вооружений оборонного характера.
"Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера. На данный момент США поставили противотанковые ракетные комплексы Javelin, Грузия и Украина уже приобрели их", — отметила Купер.
По её словам, у Незалежной должна быть возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты".
"Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты", — резюмировала зампомощника главы Пентагона.
Ранее сообщалось, что на Украину прибыла очередная партия военной помощи из США. Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Также Лайф рассказывал, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружения, в том числе ракет.
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