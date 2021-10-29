Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки летального вооружения Украине

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Киеву летальных вооружений оборонного характера.

"Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера. На данный момент США поставили противотанковые ракетные комплексы Javelin, Грузия и Украина уже приобрели их", — отметила Купер.

По её словам, у Незалежной должна быть возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты".