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Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки летального вооружения Украине

В Минобороны США отметили, что у Незалежной должна быть возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты".

29 октября, 00:17
<p>Фото © <a href="https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2002294445/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">defense.gov</a></p>

Фото © defense.gov

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Киеву летальных вооружений оборонного характера.

"Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера. На данный момент США поставили противотанковые ракетные комплексы Javelin, Грузия и Украина уже приобрели их", — отметила Купер.

По её словам, у Незалежной должна быть возможность "приобрести средства, которые нужны ей для защиты".

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"Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты", — резюмировала зампомощника главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыла очередная партия военной помощи из США. Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Также Лайф рассказывал, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружения, в том числе ракет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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