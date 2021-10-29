Дизайнер Артемий Лебедев признался, что его "бесит" южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым популярным проектом в истории сервиса Netflix. В рамках рубрики "Бесит" стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" он выразил недоумение, почему этот сериал пользуется такой популярностью.

"Это просто набор каких-то штампов, все сюжеты абсолютно предсказуемы, все персонажи с первого дня абсолютно считаны. Здесь каждый сюжет миллион раз был показан в кино", — считает Лебедев.

По словам дизайнера, через весь сюжет красной нитью проходит идея о том, что "типа, кредиты — это плохо". При этом непонятно, в каком месте и как герои пострадали от своих кредитов, кроме того что они купили себе что хотели, отметил Лебедев.