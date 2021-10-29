"Все сюжеты абсолютно предсказуемы": Артемий Лебедев жёстко разнёс сериал "Игра в кальмара", назвав его набором штампов
Дизайнер отметил, что красной нитью через весь сериал проходит идея о том, что "типа, кредиты — это плохо". Но как именно герои пострадали от них, не уточняется.
Коллаж © LIFE. Кадр из сериала / "Кинопоиск", фото © ТАСС / Антон Белицкий
Дизайнер Артемий Лебедев признался, что его "бесит" южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым популярным проектом в истории сервиса Netflix. В рамках рубрики "Бесит" стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" он выразил недоумение, почему этот сериал пользуется такой популярностью.
"Это просто набор каких-то штампов, все сюжеты абсолютно предсказуемы, все персонажи с первого дня абсолютно считаны. Здесь каждый сюжет миллион раз был показан в кино", — считает Лебедев.
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По словам дизайнера, через весь сюжет красной нитью проходит идея о том, что "типа, кредиты — это плохо". При этом непонятно, в каком месте и как герои пострадали от своих кредитов, кроме того что они купили себе что хотели, отметил Лебедев.
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