Авиакомпании США призвали Госдеп обеспечить право на дополнительные полёты над Россией
Перевозчики предупредили, что в ином случае им придётся летать по альтернативным маршрутам, что приведёт к штрафам за отставание от расписания и чрезмерным выбросам CO2.
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Организация Airlines for America, которая объединяет американских перевозчиков, призвала Госдепартамент США обеспечить права на дополнительные полёты над Россией. Об этом говорится в её письме в ведомство, сообщает Reuters.
"Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России", — говорится в обращении.
В ином случае, предупреждают перевозчики, придётся летать по альтернативным и неэффективным маршруты. Это приведёт к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам и чрезмерным выбросам углекислого газа (CO2).
Уточняется, что Airlines for America, в которую входят такие компании, как American Airlines, FedEx Corp, Delta Airlines, United Parcel Service и другие, попросила вмешать лично госсекретаря Энтони Блинкена.
Напомним, 17 апреля Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским перевозчикам с особой осторожностью выполнять полёты над Россией и Украиной. Речь шла о районах Москвы, Симферополя, Ростова-на-Дону, Киева, Днепра. А 20 апреля РФ сообщила о введении зоны опасной для полётов гражданской авиации в районе над Чёрным морем и Крымом.
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