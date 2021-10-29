Авиакомпании США призвали Госдеп обеспечить право на дополнительные полёты над Россией

Организация Airlines for America, которая объединяет американских перевозчиков, призвала Госдепартамент США обеспечить права на дополнительные полёты над Россией. Об этом говорится в её письме в ведомство, сообщает Reuters.

"Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России", — говорится в обращении.

В ином случае, предупреждают перевозчики, придётся летать по альтернативным и неэффективным маршруты. Это приведёт к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам и чрезмерным выбросам углекислого газа (CO2).

Уточняется, что Airlines for America, в которую входят такие компании, как American Airlines, FedEx Corp, Delta Airlines, United Parcel Service и другие, попросила вмешать лично госсекретаря Энтони Блинкена.