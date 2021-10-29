Под Саратовом спустя пять месяцев нашли женщину — виновницу ДТП с четырьмя жертвами

Жительницу Подмосковья, в мае сбежавшую с места ДТП в Саратовской области, в котором погибла семья из четырёх человек, нашли спустя пять месяцев. По решению суда она помещена под домашний арест. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

"Виновница ДТП скрылась с места его совершения. Жительница Московской области 1991 года рождения, совершившая ДТП, была задержана 22 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.