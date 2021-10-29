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Под Саратовом спустя пять месяцев нашли женщину — виновницу ДТП с четырьмя жертвами

Ждать суда жительница Подмосковья будет под домашним арестом. Ей грозит до 15 лет заключения.

28 октября, 22:39
<p>Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области</p>

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области

Жительницу Подмосковья, в мае сбежавшую с места ДТП в Саратовской области, в котором погибла семья из четырёх человек, нашли спустя пять месяцев. По решению суда она помещена под домашний арест. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

"Виновница ДТП скрылась с места его совершения. Жительница Московской области 1991 года рождения, совершившая ДТП, была задержана 22 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 16 мая на 536-м км трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов столкнулись ВАЗ-2114 и фура, в результате женщина — водитель легковой машины и члены её семьи, в том числе двое детей семи и десяти лет, погибли. Тогда сообщалось, что отечественное авто выехало на встречную полосу и врезалось в большегруз. Однако, как уточнили РИА "Новости" в прокуратуре региона, изначальная версия не нашла подтверждения. По данным следствия, на самом деле ВАЗ-2114 своим автомобилем задела жительница Подмосковья. В результате легковушка отлетела в сторону и столкнулась с фурой.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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