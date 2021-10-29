За рулём сгоревшего в Москве Tesla находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Скоробогатько

За рулём электромобиля Tesla Model S Plaid, который врезался в фонарный столб и сгорел в Москве, в момент ДТП находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"За рулём этого автомобиля находился его сын", — уточнил собеседник агентства.