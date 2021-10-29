За рулём сгоревшего в Москве Tesla находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Скоробогатько
21-летний водитель дорогого электромобиля выжил и не получил значительных травм. Больше в салоне никого не было.
Фото © LIFE
За рулём электромобиля Tesla Model S Plaid, который врезался в фонарный столб и сгорел в Москве, в момент ДТП находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"За рулём этого автомобиля находился его сын", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что электрокар Tesla разорвало пополам из-за столкновения со столбом в Новой Москве. 21-летний водитель выжил. Телеграм-канал SHOT сообщил, что авто принадлежит сыну бывшего депутата. Источник ТАСС утверждает, что самому экс-парламентарию.
В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы VI и VII созыва. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата. В настоящее время миллиардер является членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево.
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