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За рулём сгоревшего в Москве Tesla находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Скоробогатько

21-летний водитель дорогого электромобиля выжил и не получил значительных травм. Больше в салоне никого не было.

28 октября, 22:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

За рулём электромобиля Tesla Model S Plaid, который врезался в фонарный столб и сгорел в Москве, в момент ДТП находился сын миллиардера и экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"За рулём этого автомобиля находился его сын", — уточнил собеседник агентства.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что электрокар Tesla разорвало пополам из-за столкновения со столбом в Новой Москве. 21-летний водитель выжил. Телеграм-канал SHOT сообщил, что авто принадлежит сыну бывшего депутата. Источник ТАСС утверждает, что самому экс-парламентарию.

Миллиардер и экс-депутат Госдумы оказался отцом владельца сгоревшей в Москве Tesla

Миллиардер и экс-депутат Госдумы оказался отцом владельца сгоревшей в Москве Tesla

В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы VI и VII созыва. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата. В настоящее время миллиардер является членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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