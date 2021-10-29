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Невролог раскрыла россиянам симптомы начинающегося инсульта

Врач отметила, что при появлении этих признаков не нужно заниматься самолечением и ждать, что всё пройдёт само.

28 октября, 23:00

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

О признаках начинающегося инсульта может свидетельствовать сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией. Об этом ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

"Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног", — цитирует Маневич пресс-служба центра.

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Маневич добавила, что ещё одним явным симптомом инсульта является перекос лица или так называемая кривая улыбка. При появлении этого и остальных признаков необходимо оперативно вызвать скорую помощь или доставить человека в больницу. Если пациенту оказывают первую помощь дома, то следует обеспечить свежий воздух, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок.

Если же давление превысило показатели 140 на 90, то человеку следует дать препарат для его снижения. Однако нужно уточнить, не принимал ли больной лекарство ранее и нет ли у него непереносимости. А вот просто принять таблетку и отлежаться дома при инсульте не получится, подчеркнула Маневич. Она призвала не заниматься самолечением и не ждать, что всё пройдёт само, поскольку только в первые четыре часа после инсульта лечение максимально эффективно и есть возможность спасти мозг от серьёзных повреждений.

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Ранее врачи рассказали, по каким симптомам можно различить три типа инсульта. По их словам, из всех видов данного заболевания геморрагический встречается примерно в 15% случаев.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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