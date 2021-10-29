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СМИ: Минэк предложил ввести продовольственную помощь малоимущим

В ведомстве считают, что это позволит снизить негативное влияние роста цен на социально значимые отечественные товары.

28 октября, 23:33

Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Власти России вернулись к обсуждению вопроса продовольственной помощи малоимущим. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два близких к Минэкономразвития источника.

Отмечается, что ведомство предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Там считают, что это позволит снизить негативное влияние роста цен на социально значимые отечественные товары. Планируется, что к 1 ноября Минэк, Минпромторг и Минсельхоз направят в кабмин совместный доклад с предложениями. Основные из них:

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  • проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;
  • наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;
  • включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;
  • вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

При этом источники уточняют, что в окончательную версию доклада могут войти не все предложения.

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Директор ИНП РАН Александр Широв, комментируя эту инициативу, отметил, что у неё есть два больших плюса. Во-первых, она даёт гарантии, что люди потратят деньги именно на продовольствие. А во-вторых, её просто довести до малоимущих, ведь у всех есть банковские карты. Но есть и минусы. Один из них касается психологии и заключается в том, что любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию со временами дефицита. Суть второго состоит в том, что введение этих мер поддержки предполагает, что государство возьмёт на себя постоянные обязательства по выплатам.

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О продовольственной помощи в России говорят не в первый раз. Так, в прошлом году Минпромторг предлагал ввести потребительский сертификат. А в феврале этого года Союз потребителей России предложил выдавать социальные "продовольственные карточки" гражданам, получающим жилищные субсидии. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что считает возможным обсудить идею о продовольственных сертификатах для бедных.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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