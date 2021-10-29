СМИ: Минэк предложил ввести продовольственную помощь малоимущим

Власти России вернулись к обсуждению вопроса продовольственной помощи малоимущим. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два близких к Минэкономразвития источника.

Отмечается, что ведомство предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Там считают, что это позволит снизить негативное влияние роста цен на социально значимые отечественные товары. Планируется, что к 1 ноября Минэк, Минпромторг и Минсельхоз направят в кабмин совместный доклад с предложениями. Основные из них:

проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;

наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;

включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;

вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

При этом источники уточняют, что в окончательную версию доклада могут войти не все предложения.

Директор ИНП РАН Александр Широв, комментируя эту инициативу, отметил, что у неё есть два больших плюса. Во-первых, она даёт гарантии, что люди потратят деньги именно на продовольствие. А во-вторых, её просто довести до малоимущих, ведь у всех есть банковские карты. Но есть и минусы. Один из них касается психологии и заключается в том, что любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию со временами дефицита. Суть второго состоит в том, что введение этих мер поддержки предполагает, что государство возьмёт на себя постоянные обязательства по выплатам.