Онколог перечислил ранние симптомы рака, при которых нужно срочно идти к врачу
В частности, не стоит игнорировать регулярный кашель, длящийся больше месяца. Особенно если он с кровью.
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Чаще всего рак даёт о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастазов, но есть и ранние симптомы, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Об этом рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.
В беседе с "Российской газетой" специалист сообщил, что многие из перечисленных симптомов могут указывать и на другие заболевания. Медик призвал быть внимательными к подобным проявлениям.
По его словам, в первую очередь не стоит игнорировать регулярный кашель, который длится больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также не исключено, что у пациента рак лёгких или опухоль головы и шеи. Особенно если кашель сопровождается выделением крови.
Изменение тембра голоса, осиплость или охриплость может свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта — также повод для визита к врачу. Ещё одним симптомом, к которому нужно относиться крайне внимательно, является длительное нарушение пищеварения. Уточняется, что при опухолях толстого кишечника возможны запоры или постоянная диарея. Ни в коем случае нельзя игнорировать кровь в стуле.
"В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника", — отметил Давыдов.
Доктор добавил, что после 40 лет такое обследование нужно проходить каждый год: это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Помимо этого важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожими явлениями: они могут указывать на рак простаты или мочевого пузыря.
Также онколог включил в список опасных симптомов регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Все эти признаки могут свидетельствовать о раке пищевода или желудка. При раке яичников или матки пациенты могут испытывать боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. Кроме того, возможны нетипичные выделения. Практически на любое онкозаболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца.
Необходимо внимательно следить и за изменениями родинок, родимых пятен, появлением незаживающих ран и язв, пятен на коже, дёснах и языке. Игнорировать постоянную усталость, ночной жар, потливость, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли тоже не стоит.
Ранее врачи назвали два витамина, провоцирующие опасный вид рака. Особенно рискуют при употреблении этих добавок курящие мужчины.
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