Глава СК Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич
Это произошло в связи с письмом известного детского врача Леонида Рошаля, который заявил об ошибках в судебно-медицинской экспертизе.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Это произошло после письма президента "Национальной медицинской палаты" Леонида Рошаля, сообщается на сайте ведомства.
Отметим, что Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и ещё одну фигурантку дела Елену Белую, также обвиняемую в смерти младенца, на срок до 4 января. В среду, 27 октября, первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. В свою очередь, Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками. Рошаль подчеркнул, что сам "готов сидеть за" Сушкевич.
"В связи с опубликованным в СМИ открытым письмом президента Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонида Рошаля о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребёнка в роддоме, председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах", — сказано в сообщении СК.
Также Бастрыкин потребовал представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, бывшей и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.
В июне 2020 года Бастрыкин поручил изучить дело медиков, а в июле заявлял, что в нём найдены доказательства совершённого убийства. Однако в декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор. Коллегия сочла недоказанным, что новорождённому вводили сульфат магния. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. Сушкевич после завершения судебных разбирательств вернулась на работу в перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенёс слушания в Подмосковье.
Лента новостей
"Все сюжеты абсолютно предсказуемы": Артемий Лебедев жёстко разнёс сериал "Игра в кальмара", назвав его набором штампов
вчера в 23:48
СМИ: Минэк предложил ввести продовольственную помощь малоимущим
вчера в 23:33
Авиакомпании США призвали Госдеп обеспечить право на дополнительные полёты над Россией
вчера в 23:14
Комментариев: 0