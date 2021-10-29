Глава СК Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела врача Сушкевич

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Это произошло после письма президента "Национальной медицинской палаты" Леонида Рошаля, сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что Московский областной суд 4 октября арестовал Элину Сушкевич и ещё одну фигурантку дела Елену Белую, также обвиняемую в смерти младенца, на срок до 4 января. В среду, 27 октября, первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу Сушкевич и Белой. В свою очередь, Рошаль заявил, что дело оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками. Рошаль подчеркнул, что сам "готов сидеть за" Сушкевич.

"В связи с опубликованным в СМИ открытым письмом президента Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонида Рошаля о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребёнка в роддоме, председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах", — сказано в сообщении СК.

Также Бастрыкин потребовал представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.