Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо официально обвинили в сексуальных домогательствах. Исковая жалоба поступила в суд города Олбани — столицы штата, сообщает телекомпания ABC со ссылкой на главу пресс-службы судебной системы Нью-Йорка Люсиана Шалфена.

Это первый судебный иск о неподобающем поведении экс-губернатора, которого ранее обвинили в домогательствах 11 женщин. Кто именно подал заявление, пока не известно, однако, по данным СМИ, там фигурирует имя бывшей помощницы Куомо Бриттани Коммиссо.

В документе говорится, что 7 декабря 2020 года бывший глава Нью-Йорка в своей резиденции совершил правонарушение - "насильственное прикосновение". Утверждается, что он преднамеренно трогал женщину за грудь с "целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".

"Эндрю Куомо преднамеренно и c незаконной целью насильно просунул свою руку под блузку жертвы и поместил на интимную часть тела", — гласит текст заявления, подписанного следователем Эми Ковальски.

Куомо грозит до одного года тюрьмы.