"Просунул свою руку под блузку жертвы": На экс-губернатора Нью-Йорка подали в суд из-за насильственного прикосновения к женской груди
Утверждается, что Эндрю Куомо домогался к жертве с "целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".
Экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Фото © ТАСС / АР
Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо официально обвинили в сексуальных домогательствах. Исковая жалоба поступила в суд города Олбани — столицы штата, сообщает телекомпания ABC со ссылкой на главу пресс-службы судебной системы Нью-Йорка Люсиана Шалфена.
Это первый судебный иск о неподобающем поведении экс-губернатора, которого ранее обвинили в домогательствах 11 женщин. Кто именно подал заявление, пока не известно, однако, по данным СМИ, там фигурирует имя бывшей помощницы Куомо Бриттани Коммиссо.
В документе говорится, что 7 декабря 2020 года бывший глава Нью-Йорка в своей резиденции совершил правонарушение - "насильственное прикосновение". Утверждается, что он преднамеренно трогал женщину за грудь с "целью унижения и удовлетворения своих сексуальных желаний".
"Эндрю Куомо преднамеренно и c незаконной целью насильно просунул свою руку под блузку жертвы и поместил на интимную часть тела", — гласит текст заявления, подписанного следователем Эми Ковальски.
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Куомо грозит до одного года тюрьмы.
Напомним, что скандал вокруг Эндрю Куомо разгорелся в начале года. Несколько женщин, в том числе и его действующая помощница, обвинили губернатора в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. По словам одной из женщин, руководитель штата предлагал сыграть ей в карты на раздевание. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее сообщила, что всего речь идёт о 11 пострадавших от действий Куомо. На этом фоне в августе он объявил об отставке.
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