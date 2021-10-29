Зеленский "забыл" о Красной армии в речи об освобождении Украины от фашистов
А премьер Незалежной Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.
Фото © ТАСС / Lewis Joly/AP Photo
Президент Украины Владимир Зеленский в день освобождения страны от фашистских захватчиков "забыл" упомянуть, что эта заслуга принадлежит Красной армии. А премьер-министр страны Денис Шмыгаль вовсе поблагодарил за изгнание нацистов антигитлеровскую коалицию, пишет "Страна.ua".
Зеленский в своей речи заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. О фронтах какой армии идёт речь, лидер Незалежной умолчал.
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Шмыгаль на своей странице в "Фейсбуке" написал, что Украину от фашистов освободили "общими усилиями" антигитлеровской коалиции.
Бои за освобождение Украины шли с января 1943 года по осень 1944. В это время там было сосредоточено до половины сил советской армии, которая в общей сложности провела там 15 наступательных операции и потеряла около трёх миллионов воинов.
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Ранее на Украине придумали новое название для Великой Отечественной войны. СНБО опубликовал свою версию названий и терминов, относящихся к Незалежной, а также России и в целом мировым событиям. Данный перечень рекомендуется использовать представителям власти, дипломатам и работникам СМИ. Вместо термина "Великая Отечественная война" в обнародованном СНБО словаре предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война". Интересно, что размещён список в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти", а сам термин — в графе "Фейк/клише".
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