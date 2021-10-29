Президент Украины Владимир Зеленский в день освобождения страны от фашистских захватчиков "забыл" упомянуть, что эта заслуга принадлежит Красной армии. А премьер-министр страны Денис Шмыгаль вовсе поблагодарил за изгнание нацистов антигитлеровскую коалицию, пишет "Страна.ua".

Зеленский в своей речи заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. О фронтах какой армии идёт речь, лидер Незалежной умолчал.

Шмыгаль на своей странице в "Фейсбуке" написал, что Украину от фашистов освободили "общими усилиями" антигитлеровской коалиции.

Бои за освобождение Украины шли с января 1943 года по осень 1944. В это время там было сосредоточено до половины сил советской армии, которая в общей сложности провела там 15 наступательных операции и потеряла около трёх миллионов воинов.