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Эстонцев заставили носить маски даже в саунах из-за ковида

Во время еды и занятий спортом защитные средства всё же разрешено снимать.

29 октября, 02:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эстония вводит новые ограничения в связи с коронавирусом, маски нужно будет носить даже в саунах. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Также согласно распоряжению кабмина маски необходимо носить в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и в зонах общественного питания. Кроме того, маски потребуются при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, а также в банях, спа-салонах, бассейнах и аквацентрах.

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"Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане", говорится в сообщении.

Как уточняется, c 1 ноября в стране будет ограничена работа общепита. Рабочий день разрешено начинать с 6:00, а заканчивать не позднее 23:00. Новые правила начнут действовать с 29 октября для всех лиц старше 12 лет.

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Ранее Владимир Болибок заявил, что многоразовые тканевые маски не защищают от коронавируса. Специалист убеждён, что, если бы россияне носили средства защиты по-настоящему, а не только когда нужно пройти "фейсконтроль", мы не наблюдали бы сейчас такую вспышку заболеваемости.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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