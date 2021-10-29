Эстонцев заставили носить маски даже в саунах из-за ковида

Эстония вводит новые ограничения в связи с коронавирусом, маски нужно будет носить даже в саунах. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Также согласно распоряжению кабмина маски необходимо носить в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и в зонах общественного питания. Кроме того, маски потребуются при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, а также в банях, спа-салонах, бассейнах и аквацентрах.

"Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане", — говорится в сообщении.

Как уточняется, c 1 ноября в стране будет ограничена работа общепита. Рабочий день разрешено начинать с 6:00, а заканчивать не позднее 23:00. Новые правила начнут действовать с 29 октября для всех лиц старше 12 лет.