Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре

В ноябре на большей части России прогнозируется температура выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии", — приводит слова Вильфанда РИА "Новости".

Температура около нормы ожидается в средней Сибири (Иркутская область, Хакасия, Красноярский край), а также в Кемеровской и Томской областях, на Камчатке и Чукотке.

Также, по словам синоптиков, на 90% территории РФ осадков выпадет в районе нормы. Исключение — север Приволжского федерального округа, Свердловская область, Камчатка и Чукотка, где прогнозируется дефицит и юг Иркутской области, Таймыр и Хакасии, где ожидается избыток.