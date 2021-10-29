Глава "Новатэка" спрогнозировал сложную зиму для рынка газа

"На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая, но со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернёмся", — сказал Михельсон.