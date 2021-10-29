Глава "Новатэка" спрогнозировал сложную зиму для рынка газа
Леонид Михельсон считает, что цены на топливо вряд ли вернутся к уровню 2019 года.
Фото © ТАСС / Виталий Тимкив
Для рынка газа предстоящая зима, вероятно, пройдёт тяжело. Об этом заявил глава российской газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на сессии Евразийского экономического форума.
"На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая, но со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернёмся", — сказал Михельсон.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем наметилась тенденция на снижение цен с небольшими скачками. Накануне впервые с 24 сентября стоимость газа упала ниже 900 долларов. Это произошло в ожидании заполнения российским топливом подземных газовых хранилищ Европы.
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