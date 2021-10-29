В США могут выплатить более $1 млрд пострадавшим от политики Трампа мигрантам
Каждый член пострадавшей семьи сможет претендовать на сумму в размере $450 тысяч.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Администрация президента США Джо Байдена может выплатить более миллиарда долларов компенсаций мигрантам, чьи семьи оказались разлучены в результате политики экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, работой над планом выплаты компенсаций занимается Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США. Каждый член пострадавшей семьи сможет претендовать на выплату в размере $450 тысяч. Всего на данный момент свыше 900 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.
Как уточняется, всего в рамках политики Трампа было разлучено с родными около 5,5 тысячи мигрантов.
Ранее Трамп возложил на своего преемника Джо Байдена вину за "погружение США в ад" из-за того, что около 14 тысяч нелегалов разбили лагерь под мостом, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Трамп считает, что Байден превращает США в "лагерь для мигрантов".
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