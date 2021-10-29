В США могут выплатить более $1 млрд пострадавшим от политики Трампа мигрантам

Администрация президента США Джо Байдена может выплатить более миллиарда долларов компенсаций мигрантам, чьи семьи оказались разлучены в результате политики экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, работой над планом выплаты компенсаций занимается Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США. Каждый член пострадавшей семьи сможет претендовать на выплату в размере $450 тысяч. Всего на данный момент свыше 900 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

Как уточняется, всего в рамках политики Трампа было разлучено с родными около 5,5 тысячи мигрантов.