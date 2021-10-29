Названы самые популярные схемы мошенников в WhatsApp, с которыми столкнуться может каждый

Популярный мессенджер WhatsApp пользуется спросом не только среди простых российских пользователей, но и среди мошенников. Злоумышленники используют его как средство коммуникации с жертвой, а также для массовых мошеннических рассылок. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал глава департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

По словам эксперта, мошенники через мессенджер могут выдавать себя за банк или другую организацию, подделывая "аватарку" соответствующей компании. После этого они начинают звонить потенциальной жертве под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка. Злоумышленники могут сразу попросить гражданина перевести деньги или оформить кредит, но также их интересует информация — например, о том, какие операции совершались в банковском приложении жертвы (и какие СМС-коды или push-уведомления приходили ей в последнее время).

"Эту информацию мошенники могут позже использовать для реализации других схем, поэтому старайтесь не передавать её в мессенджерах непроверенным контактам", — посоветовал Сизов.

Он добавил, что при малейших подозрениях, что с вами на связь вышел мошенник, лучше самому найти официальные контакты организации, от имени которой ведётся общение, и самостоятельно связаться с этой организацией. О том, что аккаунт, с которого с вами общаются, поддельный, может говорить низкое качество изображения на "аватарке", а также неправильный или устаревший логотип, пояснил специалист.

Ещё одна популярная схема — массовые рассылки пользователям мессенджера. Поэтому важно относиться с осторожностью к сообщениям от незнакомых номеров: не открывать вложения и не переходить по ссылкам без дополнительной проверки.