Удалить нельзя оставить: 5 проблем Whatsapp, из-за которых его нужно стереть Несмотря на популярность, у мессенджера накопилось немало проблем, которые не решаются на протяжении многих лет. 28 октября, 21:40 Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Whatsapp отключат 1 ноября?

27 октября британская Metro сообщила, что самое популярное приложение для обмена сообщениями в мире вот-вот перестанет работать на тысячах смартфонов. Пользователи Whatsapp сразу бросились пересылать это сообщение в чаты и своим ближайшим родственникам, однако на деле всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Whatsapp действительно отключат, но мессенджер перестанет работать на 43 моделях смартфонов не по желанию Марка Цукерберга, а из-за изменения требований к операционным системам Android и iOS. Теперь пользователям придётся использовать мобильные устройства с ОС Android версии 4.1 или iPhone с iOS 10 и новее.

Остальные устройства, если их не обновляли по каким-то причинам, больше не будут поддерживаться. К "обрыву связи" это не приведёт, но разработчики сообщают, что если продолжить пользоваться Whatsapp на старом устройстве и в старой версии программы, то это может привести к сбоям, ошибкам и уязвимостям системы безопасности устройств. Но и без этих новостей у пользователей Whatsapp полно проблем.

Whatsapp перестанет работать, но не для всех

Первыми в списке идут IPhone SE (2016), 6S и 6S Plus. Эти модели продавались со встроенной iOS 9, и, для того чтобы мессенджер работал корректно, устройства нужно обновить до iOS 15. Старые iPhone, которые нельзя обновить до iOS 10, потеряют доступ совсем. Помимо этого, в списке оказалось сразу несколько смартфонов Samsung — Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2. Их также потребуется либо обновить, либо купить новые.

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Смартфоны других брендов также попали в "запретный список" Whatsapp — мессенджер перестанет работать (или будет работать, но с серьёзной задержкой) на устройствах ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 и Grand Memo, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S и Ascend D2, Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8 и целом ряде других. Актуальные требования к устройствам доступны на сайте мессенджера.

Почему Whatsapp заблокировал мой номер телефона

Если на устройстве появилось уведомление о том, что ваш аккаунт временно заблокирован, то это означает, что в смартфоне, скорее всего, используется неподдерживаемая версия WhatsApp. Это может быть как устаревшая версия программы, так и стороннее приложение с виджетами или надстройками для более удобного использования. Любопытно, что, если не перейти на официальную версию после временной блокировки, администраторы могут навсегда заблокировать аккаунт в WhatsApp и восстановить его получится только с другим номером.

Почему Whatsapp не работает у тех, кто всё обновляет?

Одна из самых неочевидных проблем, о которой многие не знают, накопленные ошибки. Если приложение работает 24/7, а гаджет, на котором включён Whatsapp, не перезагружается, то приложение начинает сворачиваться и "вылетать". При возникновении ошибок с кодами: 413, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941 и DF-DLA-15 простой перезагрузкой исправить ситуацию не получится. Придётся удалять учётную запись. Делается это просто — удалите аккаунт Google, открыв настройки своего телефона. Затем нажать "Пользователи и аккаунты". После этого нужно выбрать ваш аккаунт Google и нажать "Удалить аккаунт". После этого нужно перезагрузить телефон и заново добавить учётную запись.

Почему Whatsapp не работает через мобильную сеть?

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Мобильная сеть в смартфоне может не работать по целому ряду причин, и починить большинство ошибок разработчики не могут несколько лет подряд. Но проблемы могут быть и на устройстве пользователя: неисправны сама SIM-карта, модуль, или неправильно работает встроенное ПО, или сбой внутри "Вотсапа" не даёт работать программе так, как нужно. Чтобы исключить сбой внутри программы, после перезагрузки смартфона нужно открыть "Настройки", далее перейти в "Приложения", кликнуть Google Play Market (или AppStore) и выбрать подменю "Передача данных".

Там необходимо включить "Фоновый режим" и перезапустить приложение. Такой порядок действий обычно позволяет настроить обновление программы через мобильную сеть, но также помогает настроить работу Whatsapp, если соединение между устройством пользователя и сервером потеряно и не восстанавливается. К тому же последние версии программы требовательны к скорости мобильного интернета. Если Whatsapp не отправляет сообщения, то первое, что нужно сделать, — проверить скорость работы мобильного интернета.

Почему Whatsapp не обновляется?

Две самые распространённые проблемы с обновлением Whatsapp — это отсутствие свободного места на устройстве и ошибка при загрузке файла. Первая сопровождается ошибками 101, 498 и 919 и может быть решена простым алгоритмом действий. Откройте "Настройки устройства", перейдите в "Приложения и уведомления", далее в "Сведения о приложениях", затем в Google Play Market, "Хранилище" и нажмите "Очистить кеш". После этого нужно перезагрузить устройство и проверить встроенную память.

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Ошибки с кодами: 403, 495, 504, 911, 920, 923, ошибки RPC, недопустимый файл пакета, ошибки неудачной загрузки или установки повторяются в приложении много лет и встречаются даже в новых версиях программы при установке на относительно свежие мобильные устройства. Если автоматическое обновление не работает, то APK-файл можно скачать вручную из этого раздела. После открытия файла APK нужно перейти в "Настройки" и разрешить устройству установку из выбранного источника.