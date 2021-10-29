Недоступный чат: Кому придётся входить в мессенджеры только по паспорту

Согласно Постановлению от 20.10.2021 № 1801, с 1 марта 2022 года всякий новый пользователь любого мессенджера, который используется на территории РФ, обязан пройти регистрацию. Во многом новые правила повторяют те, что начали своё действие в 2018 году, но есть и новации.

Теоретически предполагается, что в момент регистрации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан проверить — закреплён ли номер мобильного телефона за реально существующим человеком. Для этого мессенджер предлагает пользователю совершить действия с использованием своего абонентского номера (ввести код, поступивший по СМС, ответить на телефонный звонок или ввести последние цифры номера, с которого поступил входящий звонок). После этого мессенджер видит: реально ли сим-карта с номером, который человек указал при регистрации, присутствует у потенциального абонента. Далее мессенджер обязан направить запрос оператору мобильной связи: есть ли в его базах данных все сведения об абоненте (то есть полноценные паспортные данные).

В случае отсутствия информации или при наличии данных о недействительности документа в регистрации должны отказать, а если информация регистрирующегося лица будет мобильным оператором подтверждена (самих паспортных данных мессенджер видеть не должен), то мессенджер должен открыть новому пользователю допуск к своему сервису. Однако мобильный оператор в своих базах должен сделать запись о том, что к абонентскому номеру теперь привязан идентификатор пользователя в таком-то мессенджере. В случае смены владельца номера оператор мобильной связи обязан уведомить об этом мессенджер, который тут же должен провести повторную идентификацию, такую же, как и при первичном обращении человека за регистрацией. Если новый владелец номера регистрацию не пройдёт, пользоваться мессенджером он не сможет.