Недоступный чат: Кому придётся входить в мессенджеры только по паспорту
Правительство утвердило новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Кому для общения в популярных чатах, возможно, придётся регистрироваться по паспорту?
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Согласно Постановлению от 20.10.2021 № 1801, с 1 марта 2022 года всякий новый пользователь любого мессенджера, который используется на территории РФ, обязан пройти регистрацию. Во многом новые правила повторяют те, что начали своё действие в 2018 году, но есть и новации.
Теоретически предполагается, что в момент регистрации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан проверить — закреплён ли номер мобильного телефона за реально существующим человеком. Для этого мессенджер предлагает пользователю совершить действия с использованием своего абонентского номера (ввести код, поступивший по СМС, ответить на телефонный звонок или ввести последние цифры номера, с которого поступил входящий звонок). После этого мессенджер видит: реально ли сим-карта с номером, который человек указал при регистрации, присутствует у потенциального абонента. Далее мессенджер обязан направить запрос оператору мобильной связи: есть ли в его базах данных все сведения об абоненте (то есть полноценные паспортные данные).
В случае отсутствия информации или при наличии данных о недействительности документа в регистрации должны отказать, а если информация регистрирующегося лица будет мобильным оператором подтверждена (самих паспортных данных мессенджер видеть не должен), то мессенджер должен открыть новому пользователю допуск к своему сервису. Однако мобильный оператор в своих базах должен сделать запись о том, что к абонентскому номеру теперь привязан идентификатор пользователя в таком-то мессенджере. В случае смены владельца номера оператор мобильной связи обязан уведомить об этом мессенджер, который тут же должен провести повторную идентификацию, такую же, как и при первичном обращении человека за регистрацией. Если новый владелец номера регистрацию не пройдёт, пользоваться мессенджером он не сможет.
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— Порядок, вводимый данным постановлением, является логичным продолжением той политики борьбы с анонимностью, которую правительство начало ещё в 2018 году, когда обязало операторов мессенджеров указывать при регистрации новых абонентов номера их телефонов, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Ещё три года назад вводимые меры объяснялись борьбой с мошенниками, и они изначально назывались неисчерпывающими. Возможно, поэтому новые правила распространяют своё действие не только на услуги телефонной связи, но и на прочие сервисы передачи данных, в том числе и видео.
Несмотря на декларируемый порядок контроля, ряд экспертов считают, что для существующих пользователей мессенджеров ничего радикально не изменится, по крайней мере, пока они не сменят свой абонентский номер телефона.
— В новом постановлении речь идёт о любых мессенджерах, работающих на территории России. Но мне непонятно, как должны поступать пользователи Jabber, ICQ или некоторых версий Skype, которые пользуются этими сервисами много лет, ведь когда они регистрировались, никакой идентификации по телефонному номеру не было? — задаётся вопросом IT-менеджер Наталья Воронина. — На мой взгляд, этот правительственный документ если и будет применим, то только к новым пользователям мессенджеров, да и то не всем, — заключает Наталья.
Действительно, значительное количество современных сервисов обмена мгновенными сообщениями, которые используют российские пользователи, вообще иностранные, как должны реагировать они?
— В постановлении указано, что мессенджер обязан предоставить оператору соответствующую информацию "в порядке, установленном в договоре об идентификации", то есть такие договоры должны появиться с каждым пользователем, — указывает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Я думаю, что и российские, и иностранные мессенджеры будут поставлены перед выбором: либо начать исполнять наше законодательство, либо их "выдавят" из медиапространства РФ. И возможностей для этого масса — как технических (замедление трафика, блокировка передачи данных), так и юридических (наложение штрафа с последующим его взысканием через суды, в том числе и международные).
Фото © ТАСС / Сафрон Голиков
Похожего мнения придерживается Николай Волков, возглавляющий департамент IT-безопасности в крупной российской корпорации, занимающейся разработками в области высокотехнологичной продукции.
— Я думаю, что действие нового порядка регистрации в мессенджерах мы ощутим, но не сразу. Не секрет, что сейчас в разных сервисах общения без каких-либо проверок уже зарегистрированы миллионы российских пользователей, но это не значит, что этих людей невозможно сподвигнуть пройти обязательную регистрацию, — считает Волков. — Похожая ситуация была в начале 2000-х в Китае, но там вопрос был решён: все мобильные операторы выпустили обновление к своему программному обеспечению. Соглашаясь с его установкой, пользователь проходил определённую регистрацию, которая привязывала идентификаторы его мессенджеров к телефонному номеру абонента. У тех, кто отказывался от обновления, в течение пары месяцев просто переставали работать их аппараты. Реализацию похожего сценария в РФ я вовсе не исключаю.