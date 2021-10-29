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Двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

Несовершеннолетние сейчас находятся в больнице. Среди жертв — молодой человек 1999 г.р. и женщина 1990 г.р.

29 октября, 01:55

Фото © LIFE

Два человека погибли и трое детей пострадали в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Верхневилюйск в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Возгорание случилось в жилом доме на улице Ленина около 03:25 ночи по местному времени (21:25 мск). Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные, которые увидели сильное задымление и открытый огонь.

"В результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице", — сообщили в МЧС.

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Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На месте трагедии работают следственные органы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске пожарные вытащили трёх детей с балкона горящей квартиры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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