Двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

Два человека погибли и трое детей пострадали в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Верхневилюйск в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.















Возгорание случилось в жилом доме на улице Ленина около 03:25 ночи по местному времени (21:25 мск). Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные, которые увидели сильное задымление и открытый огонь.

"В результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице", — сообщили в МЧС.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На месте трагедии работают следственные органы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.