Москвичам пообещали "иллюзию бабьего лета" и рекордное за 50 лет потепление

К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России в виде "иллюзии бабьего лета". На большей части Восточной Европы уже к вечеру 29 октября инициатива перейдёт к антициклону, который с каждым днём будет расширяться. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самой тёплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдётся без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее +5…+7, днём воздух сумеет прогреться до +12…+14, а в столичном регионе — до +10…+15, что на семь-восемь градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября", — сообщил он в "Инстаграме".

По словам Тишковца, столбики термометров в Москве будут близки к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его. В 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали +14,5. Метеоролог полагает, что 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых тёплых дней с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции в 1948 году.

"В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры станет на пару градусов свежее, ночью — +3…+5, днём — +10…+12. Таким образом, регион в течение пятидневки ждёт устойчивый период относительно солнечной, сухой и тёплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета", — подытожил синоптик.