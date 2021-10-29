В Германии бывшего сотрудника "Штази" признали виновным в шпионаже в пользу России
Уточняется, что мужчина по собственной инициативе хотел передать российской стороне чертежи здания немецкого парламента.
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В Берлине суд приговорил к двум годам заключения условно жителя Германии, обвинённого в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки. Об этом сообщает издание Spiegel.
По его данным, 56-летний Йенс Ф. признан виновным в том, что в 2017 году попытался передать представителю российской спецслужбы чертежи Бундестага, которые получил во время работы на фирму из сферы безопасности, выполнявшую проверку электронных устройств в немецком парламенте.
Как ранее уточнила прокуратура, мужчина намеревался передать информацию по собственной инициативе. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, по данным прокуратуры, атташе по вопросам обороны российского посольства в Берлине.
Отмечается, что Йенс послал диск с 385 файлами чертежей по почте с пометкой об "особой важности". Письмо перехватило федеральное ведомство Германии по защите конституции. Помимо двух лет условно немец должен будет выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.
По данным Spiegel, мужчина служил в Народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником Министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").
Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил без изменений приговор бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан по делу о шпионаже, приговорённой к 15 годам лишения свободы. Цуркан обвиняли в том, что с августа 2004 года она осуществляла конфиденциальное сотрудничество с молдавскими спецслужбами. По версии следствия, 21 апреля 2015 года женщина получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.
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