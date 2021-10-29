В Германии бывшего сотрудника "Штази" признали виновным в шпионаже в пользу России

В Берлине суд приговорил к двум годам заключения условно жителя Германии, обвинённого в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки. Об этом сообщает издание Spiegel.

По его данным, 56-летний Йенс Ф. признан виновным в том, что в 2017 году попытался передать представителю российской спецслужбы чертежи Бундестага, которые получил во время работы на фирму из сферы безопасности, выполнявшую проверку электронных устройств в немецком парламенте.

Как ранее уточнила прокуратура, мужчина намеревался передать информацию по собственной инициативе. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, по данным прокуратуры, атташе по вопросам обороны российского посольства в Берлине.

Отмечается, что Йенс послал диск с 385 файлами чертежей по почте с пометкой об "особой важности". Письмо перехватило федеральное ведомство Германии по защите конституции. Помимо двух лет условно немец должен будет выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

По данным Spiegel, мужчина служил в Народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником Министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").