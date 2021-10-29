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В Германии бывшего сотрудника "Штази" признали виновным в шпионаже в пользу России

Уточняется, что мужчина по собственной инициативе хотел передать российской стороне чертежи здания немецкого парламента.

29 октября, 02:25

Фото © Pixabay

В Берлине суд приговорил к двум годам заключения условно жителя Германии, обвинённого в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки. Об этом сообщает издание Spiegel.

По его данным, 56-летний Йенс Ф. признан виновным в том, что в 2017 году попытался передать представителю российской спецслужбы чертежи Бундестага, которые получил во время работы на фирму из сферы безопасности, выполнявшую проверку электронных устройств в немецком парламенте.

Как ранее уточнила прокуратура, мужчина намеревался передать информацию по собственной инициативе. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, по данным прокуратуры, атташе по вопросам обороны российского посольства в Берлине.

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Отмечается, что Йенс послал диск с 385 файлами чертежей по почте с пометкой об "особой важности". Письмо перехватило федеральное ведомство Германии по защите конституции. Помимо двух лет условно немец должен будет выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

По данным Spiegel, мужчина служил в Народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником Министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").

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Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил без изменений приговор бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан по делу о шпионаже, приговорённой к 15 годам лишения свободы. Цуркан обвиняли в том, что с августа 2004 года она осуществляла конфиденциальное сотрудничество с молдавскими спецслужбами. По версии следствия, 21 апреля 2015 года женщина получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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