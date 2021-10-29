Жителя Красноярского края отправили в колонию за избиение и ограбление ветерана ВОВ
Также его обязали выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации. Свою вину мужчина не признал.
Сотрудник полиции и пострадавший ветеран. Фото © Официальный сайт СУ СКР по Красноярскому краю
Жителя Красноярского края, который избил ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей, отправили в колонию. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Злоумышленника признали виновным по статье о "грабеже, совершённом с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Вину он не признал. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 5,5 года. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, этот инцидент произошёл в начале апреля. 40-летний мужчина из посёлка Зыково пришёл к Геннадию Кузьмичу и предложил вместе выпить. Ветеран отказался, а гость после употребления спиртного стал требовать деньги. Ветеран что есть силы стал выталкивать обидчика, и тогда мужчина нанёс ему несколько ударов. В итоге пенсионер попросил, чтобы его не били, и пошёл за деньгами на кухню. Злоумышленник увидел, где его жертва хранит сбережения, забрал их сам, после чего скрылся с места.
Задержать преступника удалось по горячим следам. Причём выдал он себя сам. Злоумышленник, который, по информации Лайфа, был ранее судим, ходил по селу и расспрашивал, что известно полиции. В доме, где жил ветеран, его видели неоднократно. Мужчина даже засветился на местном телеканале, где выражал недоумение, кто мог так поступить с ветераном.
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