Жителя Красноярского края отправили в колонию за избиение и ограбление ветерана ВОВ

Жителя Красноярского края, который избил ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей, отправили в колонию. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Злоумышленника признали виновным по статье о "грабеже, совершённом с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Вину он не признал. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 5,5 года. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, этот инцидент произошёл в начале апреля. 40-летний мужчина из посёлка Зыково пришёл к Геннадию Кузьмичу и предложил вместе выпить. Ветеран отказался, а гость после употребления спиртного стал требовать деньги. Ветеран что есть силы стал выталкивать обидчика, и тогда мужчина нанёс ему несколько ударов. В итоге пенсионер попросил, чтобы его не били, и пошёл за деньгами на кухню. Злоумышленник увидел, где его жертва хранит сбережения, забрал их сам, после чего скрылся с места.