В Крыму призвали возбудить дело из-за решения суда отдать "скифское золото" Украине

В России должны возбудить уголовное дело после того, как суд в Нидерландах принял решение отправить "скифское золото" на Украину. Такое мнение высказал замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Также, по его мнению, крымские музеи нужно признать потерпевшими. Молохов считает, что ситуация со "скифским золотом" подпадает сразу под несколько статей УК РФ. Среди них статья 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой) и статья 190 (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей).

Напомним, разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов началось в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.