Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от ковида

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в шесть месяцев. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, [вакцинироваться] не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", — цитирует учёного РИА "Новости".