Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от ковида
О разработке препарата стало известно в начале этой недели.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в шесть месяцев. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, [вакцинироваться] не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", — цитирует учёного РИА "Новости".
Напомним, на этой неделе стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург ранее отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение.
Ранее Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована детская вакцина от ковида. По его словам, сейчас проводится фармацевтическая экспертиза. Новая вакцина может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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