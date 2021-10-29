В США объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Американские эксперты скептически и критически отнеслись к ребрендингу компании Facebook, которая с 28 октября называется Meta. Они полагают, что таким образом руководство компании во главе с Марком Цукербергом хочет избежать ответственности за допущенные ошибки.

"Facebook - мировая социальная платформа, и её обвиняют в причинении вреда людям и обществу. Невозможно положить конец социальной сети одной лишь сменой названия и разговорами о будущей метавселенной", — отметила специалист по маркетингу Лаура Райс в беседе с Associated Press.

Учёный, эксперт в Джорджтаунском университете (Вашингтон) Мэтт Блейз в "Твиттере" сравнил смену названию Facebook на Meta с терминологией, применявшей в скандальной тюрьме Гуантанамо, где вместо слова "пытки" начали принять выражение "расширенный метод допроса".

В свою очередь предприниматель и эксперт в области технологий Ризван Вирк в беседе с NBC отметил, что смена названия Facebook обусловлена стремлением заблаговременно обеспечить себе лидирующие позиции в эпоху "интернета нового поколения". Он напомнил, что Цукерберг впервые публично заговорил об этой идее ещё в 2014 году, когда купил первого производителя очков виртуальной реальности Oculus.

Профессор Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Дженнифер Грайджил сочла переименование лишь косметическими изменениями.

"Вне зависимости от того, как [компанию] называет сам Цукерберг, она всё равно будет оставаться корпорацией имени Цукерберга до тех пор, пока он не сложит с себя хотя бы часть полномочий и не организует функциональное руководство", — цитирует Грайджил New York Times.