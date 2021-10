Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале "Лондонград"

Это уже четвёртый проект, посвящённый Литвиненко, в Британии за последнее время. В конце сентября стало известно, что телеканал ITV выпустит художественный мини-сериал Litvinenko, главную роль в котором сыграет Дэвид Теннант (снимался в таких сериалах как "Доктор Кто", "Постановка", "Казанова", "Убийство на пляже"). Помимо этого в июле в Британии состоялась премьера оперы "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" (The Life & Death of Alexander Litvinenko). Её поставила труппа Grange Park Opera. А осенью 2019 году театр Old Viс показал спектакль "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) по одноименной книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга.