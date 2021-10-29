Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале "Лондонград"

Это уже четвёртый проект, посвящённый Литвиненко, в Британии за последнее время. В конце сентября стало известно, что телеканал ITV выпустит художественный мини-сериал Litvinenko, главную роль в котором сыграет Дэвид Теннант (снимался в таких сериалах как "Доктор Кто", "Постановка", "Казанова", "Убийство на пляже"). Помимо этого в июле в Британии состоялась премьера оперы "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" (The Life & Death of Alexander Litvinenko). Её поставила труппа Grange Park Opera. А осенью 2019 году театр Old Viс показал спектакль "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) по одноименной книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году после того, как бежал в Великобританию и получил там гражданство. Проведённая экспертиза показала в его организме наличие радиоактивного полония-210, который в большом количестве смертелен для человека. Под подозрение британского следствия попали Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми незадолго до смерти Литвиненко пил чай. Однако никаких убедительных доказательств этого так и не было представлено. Москва неоднократно заявляла, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен. В сентябре ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко. В Кремле подчеркнули, что эти выводы голословные. Дмитрий Песков усомнился в том, что у суда есть полномочия или технологические возможности получить информацию по данному расследованию.