В Минздраве рассказали о пагубном влиянии ковида на репродуктивное здоровье

У женщин, переболевших коронавирусом в среднетяжёлой или тяжёлой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел CoViD-19. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.

"Мы выяснили, что женщины, переболевшие CoViD-19 в среднетяжёлой и тяжёлой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится", — отметила эксперт на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам Долгушиной, также есть данные о влиянии коронавируса на мужское репродуктивное здоровье. В частности, речь идёт о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции. При этом, как подчеркнула эксперт, вакцина "Спутник V" не оказывает никакого негативного воздействия на репродуктивное здоровье.