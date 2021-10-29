В Минздраве рассказали о пагубном влиянии ковида на репродуктивное здоровье
При этом отмечается, что вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает никакого негативного действия на организм.
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У женщин, переболевших коронавирусом в среднетяжёлой или тяжёлой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел CoViD-19. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.
"Мы выяснили, что женщины, переболевшие CoViD-19 в среднетяжёлой и тяжёлой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится", — отметила эксперт на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Долгушиной, также есть данные о влиянии коронавируса на мужское репродуктивное здоровье. В частности, речь идёт о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции. При этом, как подчеркнула эксперт, вакцина "Спутник V" не оказывает никакого негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли новый способ снижения риска госпитализации пациентов с ковидом. Исследователи в течение десяти дней проводили испытание, в котором приняли участие 1497 невакцинированных больных коронавирусом.
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